Эксперты предрекают рублю непрерывное падение

Западные эксперты дают неутешительные прогнозы относительно положения рубля. Крупнейший банк Северной Европы, Nordea Bank, предполагает что в 2021 году курс евро перерастет 81 рубль.

Специалисты считают, что поводом для таких изменений станет американская политика. Непредсказуемость экономического поведения Штатов заставит инвесторов избавляться от рискованных активов. Кроме того, отечественная экономика, по мнению аналитиков из агентства Standard & Poor’s, развивается вдвое медленнее мировой.

Кроме того, эксперты предполагают, что ситуация с курсом рубля может обостриться на фоне близящихся президентских выборов в Америке. Отечественные экономисты считают, что зарубежные коллеги сгущают краски. Тем не менее, они признают, что заметного укрепления рубля ждать не стоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на российском рынке, несмотря на снижение ставок, объемы по ипотеке упали на 5%.