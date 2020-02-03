Эксперты предрекают рублю непрерывное падение

Эксперты предрекают рублю непрерывное падение
Заметного укрепления рубля ждать не стоит. Фото: pixabay.com

Западные эксперты дают неутешительные прогнозы относительно положения рубля. Крупнейший банк Северной Европы, Nordea Bank, предполагает что в 2021 году курс евро перерастет 81 рубль.

Специалисты считают, что поводом для таких изменений станет американская политика. Непредсказуемость экономического поведения Штатов заставит инвесторов избавляться от рискованных активов. Кроме того, отечественная экономика, по мнению аналитиков из агентства Standard & Poor’s, развивается вдвое медленнее мировой.

Кроме того, эксперты предполагают, что ситуация с курсом рубля может обостриться на фоне близящихся президентских выборов в Америке. Отечественные экономисты считают, что зарубежные коллеги сгущают краски. Тем не менее, они признают, что заметного укрепления рубля ждать не стоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на российском рынке, несмотря на снижение ставок, объемы по ипотеке упали на 5%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
курс рубля падение рубля рубль экономика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Арестованного в Петербурге адвоката обязали вернуть деньги клиенту
Коронавирус может снизить продажи iPhone на 10%
С 14 февраля Россия закроет чартерные рейсы из Китая
Роспотребнадзор проверит продажу сигарет в магазине на Свечном
Эксперты предрекают рублю непрерывное падение
Милла Йовович стала мамой в третий раз
4 тысячи человек в России проверяют на коронавирус
Подрядчик ответил на жалобы рабочих «Лахта Центра»