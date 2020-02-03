Роспотребнадзор проверит продажу сигарет в магазине на Свечном

В продуктовом магазине нарушили закон о продаже табака. Фото: pixabay.com

В продуктовом магазине нарушили закон о продаже табака. Фото: pixabay.com

Продуктовый магазин на Свечном переулке в Петербурге нарушил закон об ограничениях в сфере торговли табачной продукцией. Устранены замечания не были.

Нарушения выявила прокуратура Центрального района Петербурга. Повторная проверка показала, что предприниматель не принял меры и продолжил торговать табачными изделиями и табачной продукцией.

В отношении предпринимателя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по статье «несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями», сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Материалы проверки направлены в Управление Роспотребнадзора по Петербургу. Ведомству предстоит рассмотреть их по существу.

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