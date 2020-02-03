Владельца кафе «Хоттабыч» оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Сергея Филиппова. Его признали виновным в продаже алкоголя без лицензии. Деятельность он осуществлял в кафе «Хоттабыч» в Биржевом переулке.

Установлено, что с августа 2017 года по февраля 2019 года предприниматель реализовывал алкоголь и спиртосодержащую продукцию. При этом соответствующая лицензия у него отсутствовала.

Персонал кафе об отсутствии лицензии проинформирован не был. Всего было продано алкоголя на 565 тыс. 710 рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предприниматель решением суда оштрафован на 200 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со склада на Софийской улице, 4 изъяли алкоголь и спиртосодержащую продукцию объемом более 300 литров. Бизнесмену назначили штраф 250 тыс. рублей.