Из складного помещения на Софийской изъяли более 300 литров алкоголя

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения закона о госрегулировании оборота и производства алкогольной продукции на складе.
Складное помещение расположено в доме №4 на Софийской улице. Проверка показала, что индивидуальный предпринимать осуществляет продажу алкоголя без лицензии. Как сообщили в прокуратуре города, из помещения была изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция в объеме более 300 литров.
В отношении предпринимателя было возбуждено административное производство по факту нарушения требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В результате Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил бизнесмену наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.
Изъятая продукция будет уничтожена.
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