В Петербурге спа-салон оштрафовали на 800 тысяч из-за сотрудников-иностранцев

В Петербурге спа-салон оштрафовали на 800 тысяч из-за сотрудников-иностранцев
Назначен штраф на сумму 800 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Петроградского района провела проверку исполнения миграционного законодательства. Проверке подверглось ООО «Тайвэй Тропикал Спа».

Выяснилось, что компанией к трудовой деятельности привлечены двое граждан Тайланда, у которых нет разрешения на работу.

Как сообщили в прокуратуре города, руководителю компании преставление об устранении нарушений, которое удовлетворено. Бизнесмена также привлекли к административной ответственности по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан.

Теперь мужчине предстоит выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с иномарками в Петербурге. Машины двигались в попутном направлении.

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В Петербурге спа-салон оштрафовали на 800 тысяч из-за сотрудников-иностранцев
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