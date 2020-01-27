В Петербурге спа-салон оштрафовали на 800 тысяч из-за сотрудников-иностранцев

В Петербурге прокуратура Петроградского района провела проверку исполнения миграционного законодательства. Проверке подверглось ООО «Тайвэй Тропикал Спа».

Выяснилось, что компанией к трудовой деятельности привлечены двое граждан Тайланда, у которых нет разрешения на работу.

Как сообщили в прокуратуре города, руководителю компании преставление об устранении нарушений, которое удовлетворено. Бизнесмена также привлекли к административной ответственности по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан.

Теперь мужчине предстоит выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с иномарками в Петербурге. Машины двигались в попутном направлении.