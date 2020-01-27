На Обводном не смогли разъехаться черные легковушки

В Петербурге на пересечении Обводного канала и улицы Константина Заслонова произошло ДТП. Дорогу не поделили два легковых автомобиля.

Авария случилась сегодня днем, 27 января. На опубликованных фотографиях видно, что участники двигались во встречном направлении, когда произошло столкновение. У одной из машин зафиксированы серьезные повреждения на капоте.

«Невнимание отнимает время и деньги», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Другим участникам движения приходится объезжать поверженные машины. Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

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