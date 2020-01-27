На Дворцовой открылась выставка военной техники времен ВОВ

В центре Петербурга открылась интерактивная выставка военной техники. Экспонаты представили на Дворцовой площади 27 января, в день 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На выставке представлены 25 единиц техники старого образца и 15 современных орудий, находящихся на балансе Западного военного округа. Среди них танки Т-34-85, ИС-3, американский танк «Шерман», бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь» и другие.

Возле каждого из экспонатов дежурит экипаж. Военнослужащие расскажут гостям выставки об особенностях и возможностях техники.

В полдень на Дворцовой начала работу полевая кухня. Жители и гости города могут попробовать армейскую кашу и горячий чай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в киноцентре «Дом кино» вечером 27 января покажут документальный фильм-расследование «Архитектура блокады».