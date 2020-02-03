С 14 февраля Россия закроет чартерные рейсы из Китая

С 14 февраля Россия закроет чартерные рейсы из Китая
Чартерное авиасообщение приостанавливают исключительно из соображений обеспечения безопасности российских граждан. Фото: pixabay.com

Через десять дней Россия планирует закрыть чартерное авиасообщение с Китаем из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Однако вице-премьер государства, Татьяна Голикова, отмечает, что основания полного прекращения авиасообщения между странами нет. Голикова возглавляет штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

На сегодняшний день чартеры разрешены только для того, чтобы россияне, оставшиеся в зоне риска, могли вернуться домой. Планируется, что всех соотечественников успеют вывезти из Поднебесной до 14 февраля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцев, у которых обнаружен коронавирус, депортируют из России. На данный момент на территории государства двое зараженных — в Забайкальском крае и Тюменской области.

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