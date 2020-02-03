В Ленобласти дальние родственники обокрали женщину

В Ленобласти дальние родственники обокрали женщину
Мужчин в преступлении заподозрил местный сторож. Фото: Pixabay.com

Их остановили сотрудники правоохранительных органов, которые сразу заподозрили что-то неладное.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти. Все случилось 31 января ранним утром. По предварительным данным, несколько мужчин отжали оконную решетку и пробрались в дом в дальней родственницы. Оттуда они вынесли все ценные вещи, набив автомобиль до отказа. Затем они попытались покинуть садоводство массива Тикопись Опольского поселения. Сторож, обративший внимание на странных незнакомцев, вызвал наряд Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых преступников – их выдала путанная речь и газовый баллон.

Мужчин доставили в отделение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионера обокрали на 35 тысяч в торговом центре на Невском. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В скором времени злоумышленник был найден и задержан, а украденные деньги изъяты.

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В Ленобласти дальние родственники обокрали женщину
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