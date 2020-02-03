Депутата Изотова обвиняют в краже документов

Мужчину называют соратников Алексей Навального.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем сообщает издание «Коммерсант Санкт-Петербург». С заявлением в полицию обратился глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский – он обвинил депутата Александра Изотова в краже документов. Он уверяет, что соратник Навального за время работы прибрал к рукам 20 книг «Жизнь замечательных людей», бамбуковые салфетки, две банки кофе, чашку. Также Войтановский заявил, что Изотов специально принимал избирателей в позднее время, чтобы красть документы.

Изотов все обвинения отрицает и рассказал, что намерен писать заявление о клевете.

«На самом деле, сложно точно описать чего они добиваются, так как вся шумиха оборачивается против них»,

— заявил депутат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге фигурант уголовного дела ответит перед судом за кражу из квартиры на 19 миллионов.