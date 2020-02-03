На Кондратьевском в жилом доме рухнула лестница

На Кондратьевском в жилом доме рухнула лестница
На месте работали сотрудники МЧС. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 3 февраля. Обо всем сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. На Кондратьевском рухнула лестница – обрушение произошло между первым и вторым этажами. В результате никто не пострадал – по крайней мере, пока информации о травмированных не поступало. Внутрь дома никого не пускают. В чем причина случившегося пока выяснить не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, о чем говорили рабочие перед обрушением крыши СКК. Рабочие-высотники должны были отрезать 112 ванты от бетонного кольца крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

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