На Кондратьевском в жилом доме рухнула лестница

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 3 февраля. Обо всем сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. На Кондратьевском рухнула лестница – обрушение произошло между первым и вторым этажами. В результате никто не пострадал – по крайней мере, пока информации о травмированных не поступало. Внутрь дома никого не пускают. В чем причина случившегося пока выяснить не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, о чем говорили рабочие перед обрушением крыши СКК. Рабочие-высотники должны были отрезать 112 ванты от бетонного кольца крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский».