Махалов пошутил над Собчак «затопившей» его квартиру

Телеведущий снял свой ответ на ролик коллеги, которая собирается работать на Первом канале.

Видеозапись опубликовал телеведущий Андрей Малахов в своем Instagram-аккаунте. На ней он приходит домой и обнаруживает, что его затопила соседка снизу – вероятно, Ксения Собчак. Малахов якобы не может дозвониться до вредительницы и возмущается по этому поводу. Он заявляет, что коллега «в каждой ванне затычка», а также подчеркивает, что ее ремонт «вчерашний день», а вот сам Малахов всегда готов к настоящим переменам. Телеведущий предложил Собчак меньше плавать и больше заниматься делом, чтобы шоу с ее участием наконец вышло.

Напоминаем, что в своем ролике Собчак высмеяла «Россию 1» и Андрея Малахова. Таким образом она анонсировала выход шоу на Первом канале – первые эпизоды покажут уже совсем скоро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Отиева возмутилась из-за подлости Малахова. Она заверила, что плохо себя чувствовала, когда к ней пришли журналисты.