СКА впервые за сезон выиграл обыграл «Спартак»

На этот раз армейцы с Невы победили. Фото: ХК СКА

На этот раз армейцы с Невы победили. Фото: ХК СКА

Матч завершился со счетом 0:1.

Встреча петербургского СКА и московского «Спартака» состоялась сегодня, 3 февраля. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первый раз за текущий сезон армейцам с Невы удалось обыграть соперников – единственную шайбу смог забросить Антон Белов еще в первом периоде. В результате игра завершилась со счетом 0:1.

Напоминаем, что до этого СКА потерпел три поражения от «Спартака». Последняя неудачная для петербуржцев встреча состоялась в Москве и закончилась со счетом 3:1.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга не планируют разрывать концессионное соглашение со «СКА-Арена», несмотря на разрушение СКК.