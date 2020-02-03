СКА впервые за сезон выиграл обыграл «Спартак»

Матч завершился со счетом 0:1.
Встреча петербургского СКА и московского «Спартака» состоялась сегодня, 3 февраля. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первый раз за текущий сезон армейцам с Невы удалось обыграть соперников – единственную шайбу смог забросить Антон Белов еще в первом периоде. В результате игра завершилась со счетом 0:1.
Напоминаем, что до этого СКА потерпел три поражения от «Спартака». Последняя неудачная для петербуржцев встреча состоялась в Москве и закончилась со счетом 3:1.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга не планируют разрывать концессионное соглашение со «СКА-Арена», несмотря на разрушение СКК.