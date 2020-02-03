Власти Петербурга не планируют разрывать концессионное соглашение со «СКА-Арена», несмотря на разрушение СКК

"Сейчас об этом [расторжении соглашения] даже и речи не стоит", - сказал Соколов. Фото: Мойка78

"Сейчас об этом [расторжении соглашения] даже и речи не стоит", - сказал Соколов. Фото: Мойка78

Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов сообщил, что власти города не рассматриваю возможность разрыва соглашения с компанией «СКА-Арена», которая должна заниматься реконструкцией разрушенного СКК.

31 января в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» в ходе демонтажа кровли рухнула крыша. В результате в руинах стоит 80% постройки. Кроме того, в чрезвычайном происшествии погиб 29-летний рабочий. Отметим, что демонтаж крыши производился в рамках подготовке к реализации концессионного соглашения.

Согласно документу, ООО «СКА-Арена» ответственна за проект реконструкции и эксплуатации многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский». При этом, по словам Максима Соколова, власти Петербурга на данный момент не располагают официальной информацией о фирме, которая непосредственно занималась демонтажом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты продолжат бороться за присвоение СКК статуса исторического объекта.