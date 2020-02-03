Градозащитники продолжат борьбу за СКК

Градозащитники продолжат борьбу за СКК
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербургские активисты намерены добиться признания обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» историческим памятником.

Охранный статус постройки обяжет застройщика восстановить первоначальный облик разрушенного здания. Об этом «Коммерсанту» рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Заместитель председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения Александр Кононов намерен подать соответствующее заявление в понедельник, 3 февраля.

Активисты считают, что, несмотря на трагическое разрушение, ценность здания спортивно-концертного комплекса не исчезла. Кроме того, Вишневский заявил о необходимости расторгнуть договор с компанией «СКА-Арена» из-за несоблюдения условий контракта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности о компаниях, так или иначе причастных к реконструкции СКК.

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