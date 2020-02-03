Кто причастен к печальной «реконструкции» СКК: справка

Успеют ли возвести к 2023 году новую арену на месте обрушившегося СКК - неизвестно. Фото: Gazeta.SPb

Успеют ли возвести к 2023 году новую арену на месте обрушившегося СКК - неизвестно. Фото: Gazeta.SPb

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» было решено снести, чтобы построить на его месте новый ледовый дворец для хоккейного клуба СКА, которым владеет бизнесмен Геннадий Тимченко.

Вице-президентом СКА является Борис Ротенберг, племянник миллиардера Аркадия Ротенберга. В начале октября прошлого года власти Петербурга объявили конкурс на реконструкцию старого СКК. Единственным претендентом стала компания «СКА-Арена», которую возглавляет экс-советник губернатора Игорь Забиран.

В январе 2020 года Смольный заключил с организацией концессионное соглашение на 55 лет. По договору, на 25-миллиардный проект из городского бюджета выделят 10 млрд рублей. При этом, по информации «Мойки78», ГАТИ одобрила начало работ возле СКК еще до запуска тендера. Проект нового спорткомплекса разрабатывает компания «ГорКапСтрой», принадлежащая бывшему вице-губернатору Владимиру Лавленцеву.

Также напомним, что 31 января городские активисты планировали обратиться в КГИОП, чтобы присвоить СКК охранный статус, так как именно в этот день истекало 40 лет с момента начала работы комплекса. В этот же день крыша здания рухнула, унеся с собой жизнь молодого человека. Ответственной за демонтаж является строительная компания «Прайд».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению эксперта, причиной обрушения стали некомпетентно проводимые работы по демонтажу.