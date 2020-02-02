Эксперт объяснил, что стало причиной обрушения СКК

По непроверенной информации, опытные компании готовы были взяться за демонтаж объекта за 800 млн рублей, а сумма контракта составила около двухсот миллионов. Фото: Gazeta.SPb

По непроверенной информации, опытные компании готовы были взяться за демонтаж объекта за 800 млн рублей, а сумма контракта составила около двухсот миллионов. Фото: Gazeta.SPb

Глава компании «Ленспецстрой» Дмитрий Астафьев уверен, что предугадать обрушение крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» мог любой грамотный строитель.

По словам эксперта, круглая форма крыши требует определенного подхода к демонтажу. Поскольку на нее действует центральное сжатие, нельзя допустить, чтобы какой-либо элемент «выпал» из конструкции — давление станет неравномерным и кровля рухнет, как это и произошло.

Профессионалам следовало равномерно разгрузить вес всей конструкции и поставить временные компенсирующие распорки. Таким образом, подрядчика демонтажа СКК можно заподозрить или в ужасающем непрофессионализме, или что хуже — в злом умысле, пишет 47news. Эксперты рынка также считают, что организаторы конкурса могли сэкономить на проведении работ и выбрать недостаточно опытного исполнителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начался митинг возле разрушенного СКК.