Подполковник СК Русаков отправится за решетку на 10 лет из-за взятки

Подполковник СК Русаков отправится за решетку на 10 лет из-за взятки
Русаков отсидит за получение крупной взятки. Фото: Pixabay

Его признали виновным в получении 100 тысяч долларов.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подполковник СК Романа Русакова признали виновным в получении взятки и приговорили к 10 годам лишения свободы, а также к штрафу в 5 миллионов рублей. Ему запретили занимать должности на государственной службе на ближайшие 10 лет. Русаков в суде пытался доказать, что его семья находится в сложном финансовом положении. Он также заявлял, что считает показания свидетелей размытыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователя из Петербурга осудят за взятку в 500 тысяч рублей. В обмен на взятку экс-следователь должен был занизить сумму причиненного ущерба в деле женщины, подозреваемой в мошенничестве.

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