Следователя из Петербурга осудят за взятку в 500 тысяч рублей

Бывший следователь полиций из Санкт-Петербурга предстанет перед судом по обвинению в получении полумиллионной взятки.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Северной столице, 39-летний майор юстиции обещал за 500 тысяч рублей закрыть дело о мошенничестве. На сегодняшний день следствию удалось собрать необходимую доказательную базу, и уголовное дело перенаправлено на рассмотрение в прокуратуру.

В обмен на взятку экс-следователь должен был занизить сумму причиненного ущерба в деле женщины, подозреваемой в мошенничестве. В октябре прошлого года злоумышленника задержали в момент получения денежных средств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге осудили адвоката и работника таможенной службы, получивших взятку в размере миллиона рублей от директора ООО «Скандинавия».