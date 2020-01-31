Адвоката и таможенника осудили за аферу со взяткой от «Скандинавии»

Суд вынес приговор по делу о взятке и мошенничестве. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд вынес приговор по делу о взятке и мошенничестве. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге вынес приговор адвокату Олегу Никитину и сотруднику Северо-Западного таможенного управления Владимиру Салтыкову. Первого признали виновным в мошенничестве, второго — в подготовке к даче взятки.

Решением Смольнинского районного суда Никитин приговорен к 3 годам лишения свободы условно со штрафом 50 тыс. рублей. Салтыков получил 6 лет условно, заплатить ему предстоит 2 млн, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что осенью 2017 года таможенный представитель ООО «Скандинавия» предложил Салтыкову стать посредником в даче взятки. Деньги должны были повлиять на ход расследования в отношении компании. Передать их было необходимо сотрудникам полиции.

Салтыков согласился стать посредником. За помощью он обратился к своему знакомому Никтину, который на тот момент работал оперативником на таможне. Адвокат передал деньги Никитину, однако у того были другие планы.

«Никитин же, не имевший реальной возможности повлиять на ход расследования уголовного дела, а также не имея намерения предпринимать какие-то действия, 1 000 000 рублей похитил и распорядился им по собственному усмотрению», — уточнили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юриста из Адвокатской конторы Москвы подозревают в посредничестве во взяточничестве.