Таксисты не поделили перекресток Садовой и Гороховой

В Северной столице на пересечении Садовой и Гороховой улиц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей служб такси.

Авария случилась во вторник утром, 4 февраля. На фотографиях, опубликованных очевидцами, видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения.

«Устроили ДТП на пустой улице», — написал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Детали произошедшего и информация о пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Аничковом мосту. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.