На Аничковом мосту столкнулись две легковушки

На Аничковом мосту столкнулись две легковушки
У Машины разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Северной столицы столкнулись два легковых авто. Машины не поделили Аничков мост.

Авария случилась во вторник, 4 февраля, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у одной из машин сильно пострадала передняя часть.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд по указанному мосту свободен, на карте сервиса он выделен зеленым цветом

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в деревне Волховского района Ленобласти. Спасатели тушили полыхающий дом.

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