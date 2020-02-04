На Аничковом мосту столкнулись две легковушки

В Центральном районе Северной столицы столкнулись два легковых авто. Машины не поделили Аничков мост.

Авария случилась во вторник, 4 февраля, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у одной из машин сильно пострадала передняя часть.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд по указанному мосту свободен, на карте сервиса он выделен зеленым цветом

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