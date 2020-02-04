В Пупышево среди ночи вспыхнул частный дом

В Пупышево среди ночи вспыхнул частный дом
Спасатели тушили огонь чуть больше часа. Фото: pixabay

В Волховском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Возгорание произошло среди ночи.

Обо всем стало известно в ночь на вторник, 4 февраля. Сигнал о ЧП в деревне Пупышево поступил дежурному в 4:15. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, постройка горела на площади 64 «квадратов». На ликвидацию огня спасателям потребовалось чуть больше часа, к 5:34 пламя было полностью потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что около четверти россиян отложили отпуск из-за коронавируса.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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