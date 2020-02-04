Четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса

Исследование проводилось на сайте Туту.ру с 29 января по 3 февраля. Фото: pixabay

Исследование проводилось на сайте Туту.ру с 29 января по 3 февраля. Фото: pixabay

Около четверти граждан России решили перенести отпуск в связи с риском заражения китайским коронавирусом. Соответствующие данные выявил сервис путешествий «Туту.ру».

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек. 64% из них заявили, что «их это не касается». Еще 22% респондентов признались, что на настоящий момент находятся в подвешенном состоянии и приняли решение отложить поездку куда-либо за границу.

Как сообщает «РИА Новости», 8% граждан РФ передумали ехать в Таиланд и другие страны Азии. 6% россиян собирались в Китай, однако планы сорвались.

Так, доля проданных авиабилетов в КНР за прошлый месяц упала на 40% по сравнению с январем в 2019 году. Возвраты авиабилетов в Китай увеличились примерно в 2,5 раза,

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Пулково отменили четыре рейса. Причины, по которым это произошло, не называются.