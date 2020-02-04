В Пулково отменили четыре рейса

В аэропорту Северной столицы отменили четыре рейса. Соответствующие данные представлены на онлайн-табло Пулково.

Обо всем стало известно сегодня, 4 февраля. Так, был отменен рейс в Анталью авиакомпании Azur Air. Воздушное судно должно было вылететь в Турцию в 8:25. Вылет самолета в Карши был назначен на 13:20, но полет отменили.

Как сообщили на сайте воздушной гавани, отменен еще один рейс в Анталью той же авиакомпании. Пассажиры должны были вылететь из Пулково в 14:45.

Еще один отмененный рейс Azur Air в Утапао должен был отправиться в Таиланд в 21:45.

Причины таких изменений пока неизвестны.

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