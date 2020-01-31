В Пулково поймали девушку, находящуюся в федеральном розыске

В Петербурге транспортная полиция выявила 19-летнюю злоумышленницу, находящуюся в федеральном розыске. Она заключена под стражу.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, девушка была задержана транспортными полицейскими в аэропорту «Пулково» при отработке пассажиропотока.

Проживающая в Петербурге злоумышленница в течение нескольких месяцев скрывалась от правоохранителей за «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия».

Сейчас в отношении задержанной гражданки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что находящийся в федеральном розыске мужчина пойман на заводе в Петербурге. Его разыскивали с мая 2019 года за нарушение правил дорожного движения.