Находящийся в федеральном розыске мужчина пойман на заводе в Петербурге

В Петербурге найден 41-летний мужчина, объявленный в федеральный розыск. Полиция обнаружила его на территории судоремонтного завода. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортные полицейские выяснили, что с мая 2019 года мужчину разыскивают за нарушение правил дорожного движения. Все это время он скрывался от органов дознания.

«Вместе с тем стражи порядка установили, что гражданин ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях. Информация о его местонахождении передана инициатору розыска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.