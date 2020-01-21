В Приморском районе задержали рецидивиста, который находился в федеральном розыске

В Приморском районе задержан ранее неоднократно cудимый безработный мужчина, который находился в федеральном розыске.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, около дома №6 на Серебристом бульваре увидел мужчину, который был схож по полученным ранее по ориентировке приметам с разыскиваемым злоумышленником, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии остановили мужчину для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что он ранее был судим за неправомерное завладение автомобилем, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и трижды за кражи. При этом в настоящее время мужчина находился в федеральном розыске за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 158 (кража) УК РФ, а также ему была избрана мера пресечения – арест.

Наряд вневедомственной охраны передал его сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.