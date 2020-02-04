На «Коле» водитель Opel Astra отправил пешехода в реанимацию

На &#171;Коле&#187; водитель Opel Astra отправил пешехода в реанимацию
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса легкого авто попала женщина.

Все произошло в понедельник, 3 февраля, около 19:40 на 13 километре автотрассы «Кола». По предварительным данным, 53-летний водитель Opel Astra сбил женщину, на вид 35 — 40 лет. Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщает УГИБДД, в результате наезда пострадавшая получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии она была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с автомобилями служб такси на пересечении Садовой и Гороховой.

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"Кола" дтп наезд на пешехода
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