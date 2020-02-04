«Площадь Восстания» «заминировал» молодой житель Сызрани

В Петербурге сотрудники правопорядка выяснили, откуда звонили «телефонные террористы», «заминировавшие» на днях станцию метро «Площадь Восстания».

В понедельник, 3 февраля, около 20 часов в отдел полиции поступил звонок с мобильного телефона. Неизвестный представился чужим именем и заявил, что на «Площади Восстания» «произошел взрыв». Полицейские выяснили, что телефон принадлежит 26-летнему жителю Сызрани (Самарская область).

Как стало известно gazeta.spb.ru, в тот день полицейские оперативно выехали к указанной станции, при осмотре взрывчатых веществ и взрывных устройств они не обнаружили.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным полиции, телефон был оформлен и зарегистрирован в Туле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о драке в метро «Площадь Восстания». Агрессивный горожанин отказался платить за проезд.