Петербурженка, диагностировавшая порчу пожилым людям, отправится в колонию на два года

В Петербурге прокуратура Калининского района поддержала гособвинение в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Первый преступный инцидент произошел в августе прошлого на улице Карпинского. По данным следствия, во дворе дома 18 женщина обратилась к пенсионерке и сообщила, что на нее наложена порча. Под предлогом ее устранения, подсудимая завладела деньгами в сумме 11 тыс. рублей и ювелирными изделиями. После злоумышленница провела надуманный обряд для устранения порчи.

Как сообщили в прокуратуре города, сумма ущерба составила 139 тыс. рублей.

Второе аналогичное преступление обернулось для жительницы наибольшим «успехом». Злоумышленница получила 245 тыс. рублей.

Теперь женщина отправится в колонию общего режима на 2 года и 3 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.

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