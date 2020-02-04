В Петербурге «минеры» за день вывели на улицу более двух тысяч человек

Здания проверили на наличие взрывчаты веществ и взрывных устройств. Были задействованы 275 сотрудников ОВД и 17 машин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Здания проверили на наличие взрывчаты веществ и взрывных устройств. Были задействованы 275 сотрудников ОВД и 17 машин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге утро понедельника, 3 февраля, началось с эвакуаций. Злоумышленники сообщили о заминировании 10 зданий судов, 30 больниц, 35 торговых центров, 52 дошкольных учебных заведений и 75 станций метрополитена

Анонимные сообщения с угрозами поступали на адреса электронных почт районных судов города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, из указанных объектов эвакуировали 2 тыс. 143 человека. Людей выводили на улицу из 3 зданий судов, 2 торговых центров и 9 дошкольных учебных заведений. Эвакуация по решению администраций не проводилась из 188 объектов.

Всего правоохранители осмотрели 202 объекта. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не нашли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте петербуржеки за мошенничество. Женщина диагностировала пожилым людям порчу.