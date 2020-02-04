Водитель легковушки погиб в Ленобласти после столкновения с автобусом

В Бокситогорском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Участниками аварии стали легковой автомобиль и автобус.

Все случилась во вторник, 4 февраля, около 6:25 на 10 километре дороги «Дыми — Бор — Колбеки — Бочево». Водитель за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал на «встречку», где столкнулся с автобусом. В результате столкновения мужчина скончался на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и области, двум людям, находящимся в пассажирском транспорте, была оказана медпомощь.

Кадры с места аварии появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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