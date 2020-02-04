С утра в Петербурге снова эвакуируют суды и школы

С утра в Петербурге снова эвакуируют суды и школы
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

День в Северной столице снова начался с «заминирований». Эвакуация прошла в Сестрорецком, Ленинском, Петроградском и Петродворцовом районных судах.

Обо всем стало известно сегодня, 4 февраля. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, анонимы также разослали письма с угрозами в почти 100 школ и детские сады.

Подросткам и малышам придется мерзнуть на улице — здания обследуют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за день «минеры» заставили мерзнуть более двух тысяч человек. Горожан выводили на улицу из-за угрозы взрыва.

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