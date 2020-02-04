В Киришах прохожие заметили мужчину, который посинел и умер

В Киришском районе Ленобласти в отдел полиции поступило сообщение, что на улице мужчина упал и посинел.
Об увиденном в отдел полиции сообщили в понедельник, 3 февраля. Мужчину заметили в Киришах у дома №34 на Волховской улице. После звонка полицейские выехали к месту происшествия.
Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчине стало плохо. На затылочной области трупа нашли небольшую ссадину, которую мужчина, предположительно, получил при падении.
Другие телесные повреждения на теле и признаки насильственной смерти правоохранители не обнаружили.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП в Бокситогорском районе. Участниками аварии стали легковой автомобиль и автобус.