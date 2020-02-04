Напавшего в медицинской маске на пункт приема металлолома в Ленобласти поймали под Тамбовом

Правоохранители Петербурга и Ленобласти поймали подозреваемого в разбойном нападении на пункт сбора металла. Мужчину задержали в Тамбовской области.

Преступный инцидент произошел 12 ноября прошлого года в поселке Сиверском (Гатчинский район Ленобласти). Неизвестный в медицинской маске ворвался в пункт приема металлолома. Под угрозой предметов, похожих на пистолет и нож, он открыто похитил из кошелька 64-летней работницы пункта 6 тыс. рублей и ее ювелирные изделия.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия медицинскую маску нападавшего и следы предполагаемого налетчика.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

В результате оперативных мероприятий 1 февраля правоохранители поймали подозреваемого в нападении. 32-летнего мужчину задержали в селе Татаново. Выяснилось, что он ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи и мошенничества. Сейчас устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, который посинел на улице и умер. Неизвестного заметили местные жители в Киришах.