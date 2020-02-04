Коллекторы в России будут работать под цифровыми псевдонимами

Министерство юстиции разрабатывает закон, согласно которому сотрудники российских банков и коллекторских агентств получат право не называть должникам свои имена. Вместо этого они будут пользоваться специальным цифровым идентификатором.
Как сообщает РБК, согласно планируемым изменениям сотрудники будут называть только имя и номер, который им будут присваивать работодатели.
Данная мера позволит обезопасить взыскателей от возможной агрессии должников,
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коллекторов могут привлечь к сбору долгов по жилищно-коммунальному хозяйству.