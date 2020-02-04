Коллекторы в России будут работать под цифровыми псевдонимами

Коллекторы в России будут работать под цифровыми псевдонимами
Сейчас коллекторы обязаны в начале разговора с должниками называть фамилию, имя и отчество. Фото: pixabay

Министерство юстиции разрабатывает закон, согласно которому сотрудники российских банков и коллекторских агентств получат право не называть должникам свои имена. Вместо этого они будут пользоваться специальным цифровым идентификатором.

Как сообщает РБК, согласно планируемым изменениям сотрудники будут называть только имя и номер, который им будут присваивать работодатели.

Данная мера позволит обезопасить взыскателей от возможной агрессии должников,

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коллекторов могут привлечь к сбору долгов по жилищно-коммунальному хозяйству.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
банки должник коллекторы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На площади Восстания иномарка и такси заняли полосу
«Орими» перестроит бывшие здания «Алмаз-Антей» в бизнес-центр
Коллекторы в России будут работать под цифровыми псевдонимами
Напавшего в медицинской маске на пункт приема металлолома в Ленобласти ...
«Ростелеком» настигнет москвичей со стендов мэрии и в лифтах ...
В Киришах прохожие заметили мужчину, который посинел и умер
Водитель легковушки погиб в Ленобласти после столкновения с автобусом
С утра в Петербурге снова эвакуируют суды и школы