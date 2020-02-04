За остекление балконов в Петербурге до 11 января не будут штрафовать

Депутаты Петербурга предлагают освободить от штрафов за остекление балконов тех, кто провел работы до 11 января 2020 года.
Размещение или устройство дополнительного остекление на фасаде здания будет считаться противоправным только в том случае, если оно было выполнено после вступления закона в силу.
Законопроект на рассмотрение внесла фракция «Единая Россия». Как отметил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, изначально нормы вводились для защиты архитектурного облика города. Однако под удар могут попасть и владельцы квартир в спальных районах. Многие из балконов были остеклены еще в советские времена.
«С тех пор прошло много лет, зачастую не раз поменялись и собственники квартир. Наказывать нынешних владельцев такого жилья сегодня несправедливо и неправильно», — сказал Макаров.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начнут штрафовать за остекление балконов. Максимальный штраф составит 5 тыс. рублей.