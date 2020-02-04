В Петербурге перед судом предстанет любящая собак мошенница

В Петербурге перед судом предстанет любящая собак мошенница
Животное породы «Самоедская Собака». Фото: pixabay

В Пушкинский районный суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обманным путем завладела животным. Ее обвиняют в краже самоедской собаки за 36 тыс. рублей.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года. По версии следствия, 29-летняя девушке приглянулся щенок по кличке Бриджит Джонс в павильоне «Экспофорум». Чтобы вызвать доверие у заводчиков, девушка перевела им на банковскую карту часть суммы — 10 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, под предлогом прогулки, девушка получила от потерпевших щенка в павильоне и не вернула его.

Производство был начато по статье 159 УК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коллекторы и сотрудники банков в России будут работать под цифровыми псевдонимами.

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В Петербурге перед судом предстанет любящая собак мошенница