Защитники Муринского парка провели 70 пикетов у Смольного

Защитники Муринского парка в Калининском районе Петербурга провели 70 одиночных пикетов у Смольного. Они выступают с требованием отменить застройку участка парка площадью 1,8 га.

Серия пикетов началась после вырубки 75 деревьев в парке в июле 2019 года. Возвести на участке планируют вторую очередь элитного спорткомплекса «Нова Арена». Застройщиком выступает компания ООО «Анна Нова».

Местные жители придерживаются позиции: нет застройке Муринского парка, спорткомплекс — в другое место, рассказали представители инициативной группы «За сохранение Муринского парка».

Строительство на участке заморожено на время судебного процесса по решению Куйбышевского районного суда. Однако все порубочные билеты и разрешения на застройку продолжают действовать, подчеркнули активисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитники Муринского парка собрали 6 тыс. 118 подписей против застройки участка.