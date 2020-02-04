На Московском столкнулись такси и Smart

По словам таксиста, он не увидел Mercedes и смотрел направо. Фото: vk.com/spb_today

По словам таксиста, он не увидел Mercedes и смотрел направо. Фото: vk.com/spb_today

Днем 4 февраля на Московском проспекте произошло ДТП с участием машины такси и Smart.

По словам очевидцев, таксист решил повернуть направо со второго ряда. В этот момент ему на встречу ехал Mercedes. Иномарка задела автомобиль марки Skoda, такси и «отправила» его в Smart.

На месте в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

«Таксист решил повернуть с 1-ой Красноармейской на Московский проспект вторым рядом и едущий по Московскому проспекту Мерседес отправил такси в смарт», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам таксиста, он не увидел Mercedes и смотрел направо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге водитель такси вылетел за пределы проезжей части и врезался в стену. Очевидцы предположили, что автомобилист не выспался перед работой. Все произошло во вторник, 4 февраля, возле дома №246 по Лиговскому проспекту.