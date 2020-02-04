«Иду на взлет»: таксист «Везет» угодил в стену на Лиговском

В Петербурге водитель такси вылетел за пределы проезжей части и врезался в стену. Очевидцы предположили, что автомобилист не выспался перед работой.

Все произошло во вторник, 4 февраля, возле дома №246 по Лиговскому проспекту. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что водитель брендированной машины такси «Везет» не справился с управлением и врезался в стену.

«Иду на взлет», — шутят пользователи в соцсети «ВКонтакте».

Удар был не слишком сильным: на машине нет значительных повреждений. Сам автолюбитель, по предварительным данным, тоже в порядке.

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