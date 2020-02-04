«Интересное зажати»: три машины столкнулись на пересечении Константиновского и Гребной

В Петербурге на пересечении Константиновского проспекта и Гребной улицы произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу три легковых авто.

Дорожный инцидент случился сегодня, 4 февраля. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что минивэны «зажали» легковушку (по предварительным данным, каршеринг). На каждом из авто видны вмятины и другие механические повреждения.

«С интересным зажатием», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Причины аварии и сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на площади Восстания. Дорогу не смогли поделить два легковых авто.