На площади Восстания иномарка и такси заняли полосу

На площади Восстания иномарка и такси заняли полосу
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины службы такси.

Авария случилась сегодня утром, 4 февраля, на площади Восстания. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что столкновение было несильным.

«Заняли один ряд», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели случившегося также добавили, что легковой автомобиль «зацепил» такси.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении четырех трупов в заброшенном здании Петербурга.

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На площади Восстания иномарка и такси заняли полосу
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