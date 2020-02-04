В столовой заброшенной воинской части в Коломягах обнаружили четыре трупа

В Приморском районе Северной столицы обнаружили четыре трупа. Два мужчины и две женщины погибли в заброшенной воинской части.

Тела нашли в понедельник утром, 3 февраля, в столовой. О находке в отдел полиции сообщил 47-летний мужчина. Он рассказал, что увидел четыре бездыханных тела. К месту происшествия незамедлительно выехали правоохранители.

Как сообщает «Фонтанка», по предварительной информации мужчины и женщины погибли около трех дней назад. Признаков насильственной смерти на телах при первичном осмотре не увидели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге «минеры» за день вывели на улицу более двух тысяч человек. Людей эвакуировали из-за угрозы взрыва.