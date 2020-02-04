Защита Голунова пожаловалась в Генпрокуратуру на ее отказ принести извинения

Защита журналиста «Медузы» Ивана Голунова пожаловалась генпрокурору на отказ ведомства извиняться перед ним за незаконное уголовное преследование.

По словам адвоката Голунова Сергея Бадамшина, Генпрокуратура не стала извиняться перед Голуновым. Вместо этого она направила этот вопрос в нижестоящую инстанцию — столичную прокуратуру.

Бадамшин также отметил, что надзор над делом Голунова ведет непосредственно Генпрокуратура, поэтому именно ее представители должны принести журналисту извинения, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в хранении наркотиков, однако сам фигурант утверждает, что вещества ему подбросили. Голунова отпустили за недоказанностью участия.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журналист Иван Голунов появился на заседании суда, одетый в бронежилет. Его также сопровождали сотрудники ФСБ, на лицах у них были маски.По словам адвоката журналиста, Сергея Бадамшина, его подопечный находится под государственной защитой, что объясняет такие меры безопасности. Несмотря на тщательную подготовку Голунова к появлению в зале суда, — бронежилет и трое сопровождающих сотрудников ФСБ.