В Петербурге пьяные подростки стали чаще совершать преступления

В Петербурге увеличилось количество правонарушений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Pixabay

В Петербурге увеличилось количество правонарушений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Pixabay

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил усилить контроль за соблюдением запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним.

Согласно статистике, в Петербурге увеличилось количество правонарушений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения.

«Необходимо усилить комплекс мер по недопущению продажи алкоголя подросткам, ужесточить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере»,- заявил Беглов на совещании полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

За прошедший год в Петербурге зафиксировали более тысячи случаев продажи алкоголя несовершеннолетним, возбуждено 236 уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители Бокситогорского района выясняют обстоятельства хищения отечественного автомобиля. Подозреваемый – подросток, ранее попавшийся дорожной полиции в также угнанном автомобиле.