Подросток из Бокситогорска угнал «Ладу»

Правоохранители Бокситогорского района выясняют обстоятельства хищения отечественного автомобиля. Подозреваемый – подросток, ранее попавшийся дорожной полиции в также угнанном автомобиле.

Как сообщает 47news, 30 января в полицию обратился 28-летний хозяин поддержанного “ВАЗ-2107” 1989 года и заявил о пропаже автомобиля от дома №52 по Октябрьской улице в Бокситогорске. В легковушке находились документы, наличка и банковские карты. Хозяин оценил общий ущерб в 20 тыс. рублей.

Спустя два дня полиция нашла подозреваемого в угоне – 16-летнего школьника. Позже нашли и угнанную машину – она была брошена на дороге в деревне Кондратово. Возбуждено уголовное дело. Юного угонщика отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросток на Mitsubishi устроил ДТП на улице Добровольцев недалеко от школы.