Букмекеры назвали лидера Евровидения-2020

Один из букмекерских ресурсов, посвященных «Евровидению», предрек России второе место на конкурсе. Лидером ставок букмекеров стала Италия, сообщает News.ru. Тройку лидеров замыкает Норвегия.

Отметим, что ни одна из перечисленных стран еще не представила своих участников.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.