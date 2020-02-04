Начали действовать новые правила провоза наличных через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Теперь при пересечении границы необходимо декларировать перевозимые средства в случае если их сумма окажется больше 100 тыс. долларов, нужно предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств (к таковым относятся документы, подтверждающие заработную плату, доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды, доходы от имущества).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне не смогут перевозить через границу больше пяти килограммов фруктов и овощей, а также более трех букетов – в них, кстати, должно быть не более 15 цветков. Если человек попытается провести большее количество, то ему нужно будет предоставить фитосанитарные сертификаты – в противном случае, товары вернут обратно или даже уничтожат.